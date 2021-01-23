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Aslıhan Gürbüz: Karantinayı 2 yıl önce yaşadım

23.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Aslıhan Gürbüz: Karantinayı 2 yıl önce yaşadım

Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı. Gürbüz dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı.

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3 sene önce Ayvalık'a taşınan Aslıhan Gürbüz o soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece 3 tabak, 3 bardak vardı ve televizyon yoktu. 3 ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim.

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Kendi marazlarımı keşfettim ve ‘Hayatı böyle algılıyorum’ dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, 2 sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum."

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Aslıhan Gürbüz, ayrıca şunları söyledi:

"Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı...

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Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim."

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