Aslıhan Gürbüz: Karantinayı 2 yıl önce yaşadım

Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı.

3 sene önce Ayvalık'a taşınan Aslıhan Gürbüz o soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece 3 tabak, 3 bardak vardı ve televizyon yoktu. 3 ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim.

Kendi marazlarımı keşfettim ve ‘Hayatı böyle algılıyorum’ dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, 2 sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum."

Aslıhan Gürbüz, ayrıca şunları söyledi:

"Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı...

Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim."





