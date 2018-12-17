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Aslında çok utangaçmış

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 17.12.2018 08:44 | Son Güncelleme

Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla 9 milyon takipçi sayısını geçen Fitness Uzmanı Tammy Hembrow, aslında paylaştığı fotoğraflarda göründüğünden daha hoş ve çok utangaçmış.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adını duyuran Avustralyalı fitness uzmanı Tammy Hembrow, gerçek hayatta çok utangaç olduğunu söyledi. 24 yaşındaki, iki çocuk annesi Hembrow; geçtiğimiz günlerde Kadın Girişimciler dergisine (Women Entrepreneur) oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Aslında paylaştığı fotoğraflarda göründüğünden çok daha hoş olduğunu belirten Tammy Hembrow, gerçek hayatta çok utangaç bir kişiliğe sahipmiş.

Aslında çok utangaçmış

Özellikle hamilelik dönemlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fitness uzmanı Tammy Hembrow, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda: “Gerçekten çok utangaç bir insanım ama sosyal medya sayesinde kabuğumdan çıktım.” dedi.
Sosyal medyada yakaladığı başarısının sırlarını veren genç kadın ayrıca: “Beni şahsen tanıyanlar ne kadar farklı ve utangaç biri olduğumu bilir.” sözlerini söyledi.
“Takipçilerim her paylaşımımın arkasındaki gerçek beni tanımak ve görmek istiyor.” diyen genç kadın, güzelliğin önemli olduğunu ama aslında gerçekten kişiliğin insanlar üzerinde daha derin etkisi olduğunu söyledi.
Tammy Hembrow, internette ünlü olmak için başarının anahtarını paylaşılan fotoğraf ve videolara değil, onların gerçek ve doğal olmasına bağlıyor.
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