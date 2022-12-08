Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

İzmirli oyuncu İpek Tuzcuoğlu, en son 2020 yılında Tövbeler Olsun dizisinde izleyiciyle buluşmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncuyu görenler ''Zaman sana işlemiyor'' demeden edemedi.

Henüz küçük yaşlarda bale eğitimi alan İpek Tuzcuoğlu, İzmir Karşıyaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.1988 yılında rol aldığı Evlenme Cüzdanı dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım atan yıldız, sonrasında Bizim Mahalle, İntizar, Mirasyediler, Feride ve Evdeki Yabancı gibi yapımlarda oynadı.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Asmalı Konak dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan İpek Tuzcuoğlu, yıllara meydan okuyor.

2 yıldır televizyon ekranlarında görünmeyen ünlü oyuncu, şimdilerde kendi YouTube kanalında program sunuyor. Uzman isimleri ağırlayan İpek Tuzcuoğlu'nun 10 bin abonesi mevcut.

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olan ünlü oyuncunun, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

47 yaşında olan Tuzcuoğlu'nun son haline ''Hiç yaşlanmayan kadın'' ve ''İpek Hanım bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapılıyor.



