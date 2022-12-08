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Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

08.12.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız yapım sığdıran İpek Tuzcuoğlu, adeta yıllara kafa tutuyor. Kadrosunda Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Menderes Samancılar ve Eylem Yıldız'ın yer aldığı Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle akıllara kazınan İpek Tuzcuoğlu'nun son haline yorum yağdı.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

İzmirli oyuncu İpek Tuzcuoğlu, en son 2020 yılında Tövbeler Olsun dizisinde izleyiciyle buluşmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncuyu görenler ''Zaman sana işlemiyor'' demeden edemedi.

Henüz küçük yaşlarda bale eğitimi alan İpek Tuzcuoğlu, İzmir Karşıyaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.1988 yılında rol aldığı Evlenme Cüzdanı dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım atan yıldız, sonrasında Bizim Mahalle, İntizar, Mirasyediler, Feride ve Evdeki Yabancı gibi yapımlarda oynadı.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Asmalı Konak dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan İpek Tuzcuoğlu, yıllara meydan okuyor.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

2 yıldır televizyon ekranlarında görünmeyen ünlü oyuncu, şimdilerde kendi YouTube kanalında program sunuyor. Uzman isimleri ağırlayan İpek Tuzcuoğlu'nun 10 bin abonesi mevcut.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olan ünlü oyuncunun, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

47 yaşında olan Tuzcuoğlu'nun son haline ''Hiç yaşlanmayan kadın'' ve ''İpek Hanım bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapılıyor.

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

Asmalı Konak'ın Dicle'si İpek Tuzcuoğlu son haliyle 'yok artık' dedirtti! Şimdi 47 yaşında...

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Anahtar Kelimeler:
ipek tuzcuoğlu asmalı konak

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