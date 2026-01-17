Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde

Genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alan Türkü Su Demirel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir rapçi Çakal ile adı aşk dedikodularına karışan Demirel geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Emre Bilgin ile görüntülenmişti.

Aşk iddialarını kısa sürede yalanlayan Türkü Su Demirel şimdi de özel bir davetteki görüntüleriyle gündeme geldi.

TAM NOT ALDI

Siyah transparan elbisesiyle beğeni toplayan Türkü Su Demirel cesur tarzı ile tam not aldı. Demirel'in Instagram sayfasında peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorm yağmuruna tutuldu.

Türkü Su Demirel'e; 'her zamanki gibi güzel', 'göz kamaştırıcı güzellik', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.