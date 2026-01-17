MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde

Yalı Çapkını ve Gözleri Karadeniz gibi birçok başarılı projede rol alan genç oyuncu Türkü Su Demirel son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Güzel oyuncu şimdi de katıldığı bir davetteki cesur tarzıyla dikkat çekti. Demirel'in peş peşe yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alan Türkü Su Demirel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir rapçi Çakal ile adı aşk dedikodularına karışan Demirel geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Emre Bilgin ile görüntülenmişti.

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde 1

Aşk iddialarını kısa sürede yalanlayan Türkü Su Demirel şimdi de özel bir davetteki görüntüleriyle gündeme geldi.

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde 2

TAM NOT ALDI

Siyah transparan elbisesiyle beğeni toplayan Türkü Su Demirel cesur tarzı ile tam not aldı. Demirel'in Instagram sayfasında peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorm yağmuruna tutuldu.

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde 3

Türkü Su Demirel'e; 'her zamanki gibi güzel', 'göz kamaştırıcı güzellik', 'çok ama çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Baştan aşağı transparan giydi! Türkü Su Demirel cesur tarzıyla gündemde 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı' Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı'
Acun Ilıcalı açıkladı: ''TV8'de yayınlanmayacak''Acun Ilıcalı açıkladı: ''TV8'de yayınlanmayacak''

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkü Su Demirel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.