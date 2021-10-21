ASO Başkanı Özdebir'den kadın sanayicilere oda seçimlerinde aday olma çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kadın sanayicilere, 2022 yılında yapılacak oda seçimlerinde aday olmaları çağrısında bulunurken kadın başkan adayı çıkması durumunda onu da destekleyeceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ile Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Aktif Kadın Eşit Temsil Projesi'nin Ankara Paydaş Toplantısı, Atlı Otel'de gerçekleştirildi.

Özdebir, toplantıda yaptığı konuşmada, meslek örgütlerindeki karar alma süreçlerinde kadın temsilini artırmak amacıyla düzenlenen projenin önemine işaret ederek, "Kadın girişimcilerin bu çabalarını oldukça değerli buluyorum. Türkiye'de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları her geçen gün artmaktadır. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 34 seviyelerine geldi. Kamuda görev yapan personelin yüzde 40'ı, üniversitelerdeki akademisyen kadronun yüzde 50'si ve öğretmenlerin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. İş dünyasında da bu oranları yakalarsak Türkiye uçmaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın başkan adayını da desteklerim"

Projedeki hedefleri konusunda her zaman kadınların yanında olacağı sözünü anımsatan Özdebir, şunları kaydetti:

"Ben sözümün arkasındayım. Şu anda meclisimizde 3 kadın var. Bu sayı 15'lere çıkar ve bir kadın da başkan adayı olursa onu da desteklerim. Şu anda ASO komitelerinde yer alan 13 kadın üyemizi yeterli bulmuyorum. Göreve geldiğimde hiç kadın komite ve meclis üyemiz yoktu. Bunu bir ilerleme olarak görelim ama asla yeterli bulmuyorum. Bu projeniz umarım kadın sanayicilerimizi motive eder ve seçimlerde komitelerde yer almaya çalışırlar."

KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel de çeşitliliği yüksek tutmanın iş hayatında verimliliği artırdığına dikkati çekerek, "Masada kadınlar olduğunda tartışma zenginleşiyor, karar verme süreci iyileşiyor, organizasyon güçleniyor. İnovasyonun, gelişimciliğin ve yenilikçiliğin doğası ayrımcılığa aykırı. Cinsiyetçi yaklaşımdan uzaklaşmak, her bir kişiye birey olarak bakma kültüründen yola çıkmak, bakış açısına farklı bir yön katmanın yoludur." ifadelerini kullandı.

