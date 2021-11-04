ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, çevre ve yeşil dönüşüm konusunda sanayi sektöründeki çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, "Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya ASO 2. OSB olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar Paneli"nde, yeşil dönüşüm ve çevreye ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede, sanayide enerji tüketimini ve süreç emisyonlarını azaltacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir kaynak kullanımının artırılması gerektiğini vurgulayan Ardıç, ham madde tüketiminde verimlilik için sanayide çevreye duyarlı üretim modelleriyle geri dönüşüm ve sıfır atık yöntemlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ardıç, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde, Türk sanayicisinin rekabet gücünün korunması gerektiğine işaret ederek, riskleri yönetmek ve kaçınmak noktasında performanslarını geliştirmek ve geçiş dönemi fırsatlarını yakalamak üzere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Çevre ve yeşil dönüşüm konusunda sanayinin önemine dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB modelinin çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme yolunda, sanayicilerin önemli bir destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü OSB’ler, sanayi tesislerinin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunarak çevre kirliliğinin önlenmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor."

- "Bölgemizde ekolojik sanayi kültürünü oluşturmayı planlıyoruz"

Ardıç, yaklaşık 600 hektar alanda 307 sanayi parseli bulunan ASO 2. OSB'de aktif olarak 130 üretim tesisine hizmet verdiklerini aktardı. Bu tesislerin camdan makineye, tıbbi ürünlerden tekstil sektörüne kadar birçok alanda faaliyet göstererek binlerce kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Ardıç, "Yatırımcılarımızı vizyoner bir hedef doğrultusunda yönlendirerek bölgemizde ekolojik sanayi kültürü oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardıç, yeşil yönetim bilinciyle ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerin getirdiği riskleri iyi yönetip, fırsatları doğru değerlendirerek sanayicilere uzun vadeli fayda sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın açıklanmasıyla birlikte, bu konudaki gelişme ve düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki sanayicilerin ham madde kullanımı, atık yönetimi, emisyon, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmelerini içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanıyor. Projemizle sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlayarak düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmelerini ve enerji verimliliği, yeşil altyapı, gelişmiş su döngüselliği, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları hayata geçirerek ASO 2 OSB'nin Yeşil OSB'ye dönüşümünün sağlanmasını hedefliyoruz."

Ardıç, "Sanayinin Yeşil Rotası" projelerinin Türkiye'deki diğer OSB'lere öncülük edeceğine ve yeşil dönüşüm yolunda bu bölgelerin önemini vurgulayacağını bildirdi.

OSB'lerin iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde bir paydaş olarak kabul edilmesi, finansal ve teknolojik transfer olanaklarının artırılması, uluslararası iş birliği çerçevesinin güçlendirilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Ardıç, "Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya ASO 2. OSB olarak hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

