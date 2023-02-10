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"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

10.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli gönüllü uzmanlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor.

Malatya'nın farklı noktalarına kurulan çadırlara Mobil Sosyal Hizmet Merkezi arabasıyla giden psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlar ve sosyologlar yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütüyor.

Bakanlık tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında, uzmanlar sık sık ailelerle görüşüp çocukların durumu hakkında bilgi alıyor.

Uzmanlar daha sonra çadır kurulu alanlarda sohbet ettikleri çocuklarla oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Suna Karadağ, AA muhabirine, "asrın felaketi"nin ardından gönüllü bir ekip oluşturup Malatya'ya geldiklerini belirtti.

Depremin etkisinin çocuklar üzerinde daha fazla olduğunu anlatan Karadağ, "Depremde evleri hasar gören ailelerin çocuklarına yönelik psikososyal destek amaçlı çeşitli etkinlikler yapıp, oyunlar oynuyoruz. Amacımız burada depremden etkilenen çocuklara bir nebze de olsa psikolojik ve ilk yardım desteği verip rahatlatmalarını sağlamak. Depremde yaşamış oldukları acı duyguları bir nebze de olsa hafifletmek." diye konuştu.

ÇADIRLARI TEK TEK GEZİYORLAR

Depremin etkisini en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Karadağ, "Oyunlar bizim için çocukları rahatlatma konusunda önemli bir araç. Kutu kutu pense oynadık, yakar top oynadık. Çocukların hoşlanabileceği, eğlenebilecekleri, anlık da olsa depremin etkilerini en aza indirebileceğimiz etkinlikler yaptık. Balon dağıtımı gerçekleştirdik. Top oynadık. Çadırları tek tek dolaşıp ilk olarak ihtiyaç tespitinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye'nin 81 ilinden gelen gönüllü personelle çalıştıklarını vurgulayan Karadağ, depremin acı izlerini silmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Karadağ, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların gönüllü bir şekilde depremde görev aldığını, depremin yarattığı tahribatın üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelinebileceğini kaydetti.

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