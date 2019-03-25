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Assassins Creed 3 remastered sistem gereksinimleri

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TEKNOLOJİ  | 25.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

İlk olarak 2012 yılında raflardaki yerini alan Assassins Creed 3 bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Assassins Creed 3 remastered sistem gereksinimleri

Bilindiği üzere Ubisoft, bu yıl yeni bir Assassins Creed oyunu çıkarmayacak. Bu boşluğu bir şekilde doldurmak isteyen geliştirici firma, ilk olarak 2012’de satışa sunduğu Assassins Creed 3’ün remastered versiyonu ile oyun severlerin karşısına çıkmayı planlıyor.

29 Mart’ta PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Assassins Creed 3 remastered için PC sistem gereksinimleri geçtiğimiz gün yayınlandı. Oyunun sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum (30FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versiyonlar)
İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM Shader Model 5.0)
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarları: En Düşük

Önerilen (30FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versiyonlar)
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 (4GB) or AMD Radeon R9 280X (3GB) veya daha iyisi
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarları: Yüksek

Önerilen (60FPS)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versiyonlar)
İşlemci: Intel Core i7 3770K @ 3.5 GHz, AMD FX 8350 @ 4.0 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290X
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarları: Yüksek

Önerilen 4K (30FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit versiyon)
İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3.6 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya Radeon RX Vega56 veya daha iyisi
Çözünürlük: 2160p
Video Ayarları: Yüksek

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Anahtar Kelimeler:
Assassin’s Creed 3 Ubisoft

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