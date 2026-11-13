Claude çöktü mü? 13 Kasım Claude erişim sorunu: Neden açılmadı, düzeldi mi?

Anthropic tarafından geliştirilen yapay zekâ platformu Claude’da 13 Kasım 2026 Cuma günü erişim sorunu yaşandı. Kullanıcıların Claude’a giriş yapmakta zorlandığı saatlerde şirketten resmi açıklama geldi. Anthropic, Claude.ai ve Claude Code’daki kimlik doğrulama sorunlarını araştırdığını duyurdu. Şirket daha sonra bir düzeltme uyguladığını açıkladı. Peki Claude çöktü mü, neden açılmadı ve düzeldi mi? İşte 13 Kasım Claude erişim sorunuyla ilgili son gelişmeler...

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ? 13 KASIM’DA ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Anthropic’in resmi sistem durumu sayfasına göre 13 Kasım 2026'da Claude hizmetlerinde teknik sorunlar meydana geldi.

Şirket, Türkiye saatiyle 12.58'de yaptığı açıklamada, Claude.ai ve Claude Code kullanıcılarının oturum açarken karşılaştığı sorunları araştırmaya başladığını bildirdi.

CLAUDE NEDEN AÇILMADI, NEDEN ÇALIŞMADI?

Anthropic’in 13 Kasım’daki ilk açıklamasında sorunun, Claude.ai ve Claude Code’da kimlik doğrulama işlemleriyle ilgili olduğu belirtildi.

Ancak şirket, hataların temel teknik nedenini paylaşmadı.

Öte yandan, Downdetector üzerindeki Claude hata bildirimlerinde de dikkat çekici bir artış görüldü.

Kullanıcılar sohbet başlatamama, yanıtların gecikmesi, sunucu bağlantı hataları ve oturum açma sorunları bildirdi.

ANTHROPIC’TEN CLAUDE KESİNTİSİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Anthropic, Türkiye saatiyle 14.05'te yeni bir durum güncellemesi yayımladı.

Şirket, Claude hizmetlerini etkileyen sorun için bir düzeltme uygulandığını ve iyileşme sürecinin takip edildiğini bildirdi.

CLAUDE DÜZELDİ Mİ? SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Anthropic’in 14.05'te yayımladığı açıklama, düzeltmenin uygulandığını doğruluyor.

Ancak bu açıklamada bütün hizmetlerin tamamen normale döndüğü belirtilmedi.

Şirket, sistemlerin iyileşme durumunu takip ettiğini bildirdi.

Kullanıcılar güncel hizmet durumunu status.claude.com adresinden takip edebiliyor.

CLAUDE CODE DA ÇÖKTÜ MÜ?

Anthropic’in resmi olay kaydına göre 13 Kasım’daki erişim sorunu Claude Code’u da etkiledi.

Şirketin ilk duyurusunda Claude Code kullanıcılarının oturum açma sorunları yaşadığı belirtildi.

MICROSOFT 365 KAYNAKLI BAŞKA BİR SORUN DA DEVAM EDİYOR

Anthropic’in resmi durum sayfasında, 12 Kasım akşamı (Türkiye saatiyle 20.52) başlayan ayrı bir Microsoft 365 bağlantı sorunu da bulunuyor.

Şirketin ilk açıklamasına göre bu sorun, Microsoft 365 bağlayıcısı üzerinden e-posta, SharePoint, Teams sohbeti ve takvime yapılan istekleri etkiledi. Sonraki güncellemelerde e-posta, takvim ve arama araçlarındaki isteklerin büyük kısmının başarısız olmaya devam ettiği bildirildi.

Anthropic, Claude for Outlook hizmetinin de bu sorundan etkilendiğini açıkladı.

Şirket, Microsoft 365 bağlantı sorununu Microsoft’un yaşadığı bir hizmet olayına bağladı.

Ancak Anthropic, 13 Kasım’daki Claude oturum açma sorunlarının aynı nedenden kaynaklandığını açıklamadı.

Bu nedenle iki ayrı olayın aynı teknik arızadan kaynaklandığını söylemek mümkün değil.

SON DURUM: SORUN ÇÖZÜLDÜ

Türkiye saatiyle 14:58 itibarıyla Anthropic’in durum sayfasına Claude.ai ve Claude Cowork'ü etkileyen sorunun çözüldüğü bilgisi eklendi.

Microsoft 365 bağlayıcısıyla ilgili olay ise henüz çözülmüş olarak işaretlenmedi.