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Astım hastası çocuklara rahat nefes alabilmeleri için yüzme eğitimi veriliyor

25.06.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen "Astıma Nefes Ol" projesi kapsamında hasta 20 çocuk, doktor ve antrenör eşliğinde yüzme eğitimi alıyor - Doç. Dr. Müsemma Karabel: - "8 aylık sürede çocuklarımızda bilimsel çalışmalara uygun olarak yaşam kalitelerinde artma, acile başvuru ve hastaneye yatış oranlarında azalma ve semptomlarında rahatlama saptadık"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da yürütülen "Astıma Nefes Ol" projesi kapsamında 20 astım hastası çocuğa yüzme eğitimi veriliyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Yenişehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülen "Astıma Nefes Ol" projesi kapsamında verilen yüzme eğitimiyle astım hastası çocukların rahatlaması sağlanıyor.

Haftanın belirli günlerinde astım hastası tanısı konulan ve yaşları 6-18 arasında değişen 20 çocuğa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı havuzda doktor ve antrenör eşliğinde yüzme terapisi uygulanıyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müsemma Karabel, AA muhabirine, astım hastalığının dünyada ve Türkiye'de çocuklarda görülen en sık kronik hastalık olduğunu söyledi.

Çocuğun nefesini alıp vermede hava yollarındaki daralmaya bağlı yaşanacak problemlere karşı önlem alınması gerektiğini kaydeden Karabel, yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli nefes egzersizleriyle solunum kaslarının güçlendiği ve beraberinde nefes darlığı hissinin kaybolduğunun belirlendiğini belirtti.

Projenin 8 ay önce hayata geçirildiğini bildiren Karabel, 6-18 yaş arası astım tanısı konulan çocukları programa dahil ettiklerini kaydetti.

Projeyle astım hastası çocukların yüzme eğitimi aldığını ifade eden Karabel, "8 aylık sürede çocuklarımızda bilimsel çalışmalara uygun olarak yaşam kalitelerinde artma, acile başvuru ve hastaneye yatış oranlarında azalma ve semptomlarında rahatlama saptadık." diye konuştu.

- "Astımı olup yüzmeyen çocuk kalmasın"

Anne ve babaların astım hastası çocuklarını yüzmeye yönlendirmelerini isteyen Karabel, şöyle dedi:

"Astımı olup yüzmeyen çocuk kalmasın. İlaçlarımızı düzenli kullanıyoruz ama beraberinde yüzme derslerini ve nefes egzersizlerini aksatmazsak yaşam kalitelerinde, hastaneye başvuru oranının azalmasında belirgin iyileşme saptıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. İlaçlarımızı kullanalım, kontrollerimizi aksatmayalım ve mutlaka ama mutlaka yüzme konusunda çocuklarımızı teşvik edelim. 20 çocukta aylık yaptığımız nefes testlerinde belirgin iyileşme saptadık."

Karabel, yüzme sporunun astımlı çocukların daha kaliteli nefes alabilmelerini sağladığını sözlerine ekledi.

- "Nefesim daha az daralıyor ve daha rahat uyuyabiliyorum"

Çocuklardan Güneş Kaplan, havuzda yüzdüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Banyo yaparken nefes almakta biraz zorlanıyordum. Yüzdüğüm için artık zorlanmıyorum." diye konuştu.

Mert Hasan Ülgen (9) ise havuzda yüzmeye gelmeden önce nefesinin çok daraldığını, hastalığından dolayı sürekli hastaneye gittiğini dile getirdi.

Ülgen, "Yüzmeye devam ettiğimden beri daha az hastaneye gidiyorum. Nefesim daha az daralıyor ve daha rahat uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzme antrenörü Filiz Ensari de hasta çocukların havuzda yaptıkları egzersizlerle rahatlamalarına yardımcı olduklarını bildirdi.

Astım hastası iki çocuğunu yüzmeye getiren anne Gamze Kaplan, 4 yıl önce çocuklarına astım tanısı konulduğunu söyledi.

Tedavilerinin yanında doktorun çocuklarına yüzme tavsiyesinde bulunduğu aktaran Kaplan, eğitmenler eşliğinde havuzda yüzen çocuklarının zamanla daha rahat nefes alıp verdiğini kaydetti.

Kaplan, "Nefeste tıkanmalar oluyordu. Kasım ayından beri çocuklarım daha rahat nefes alıyor ve hareket edebiliyor. İyi ki bu proje içerisinde yer aldık. Bundan sonra hayatımızda yüzme ve havuz her zaman olacak." diye konuştu.

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