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Aston Martin'in yeni modeli Project 003 görücüye çıkıyor! Yalnızca 500 tane üretilecek

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 23.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

Aston Martin, 2019 yılının ilk bombasını patlatıyor. “Project 003” Kod Adlı Yeni Modelini 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak olan otomotiv devi, yeni teknoloji ve tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilecek olan “Project 003”, 2021 yılı sonunda satışa sunulması bekleniyor.

Aston Martin'in yeni modeli Project 003 görücüye çıkıyor! Yalnızca 500 tane üretilecek

Efsanevi otomobil markası Aston Martin, bu yıl resmi açılışı 5-6 Mart günlerinde olan, 7-17 Mart 2019 tarihleri arasında ise dünyanın dört bir yanından otomobil tutkunlarına kapılarını açacak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modelini tanıtacak: PROJECT 003.

ASTON MARTIN’İN DEVRİM YARATAN TEKNOLOJİSİ

“Project 003” kod adlı hiper otomobil, ilk kez 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

“Project 003” (003 Projesi), Aston Martin Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro’nun (eski adıyla 001 ve 002) ardından Aston Martin tarafından geliştirilen üçüncü hiper otomobil. Devrim yaratan teknolojiye sahip “Project 003”, yeni orta motorlu hiper otomobil olarak daha önce Valkyrie’de tanıtılmıştı. Şimdi ise tüm detayları, teknik bilgileri ve şaşırtıcı teknolojisi ile 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda.

YALNIZCA 500 ADET ÜRETİLECEK

Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilecek olan “Project 003”, 2021 yılı sonunda satışa sunulacak.

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