Aston Villa, Bertrand Traore'yi transfer etti

Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti. Aston Villa, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.
Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon Euro'ya tamamlandığını açıkladı.
Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.
Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.
(AA)
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