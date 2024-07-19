SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Aston Villa, Jaden Philogene’i kadrosuna kattı

Aston Villa, Jaden Philogene’i kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.07.2024 12:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City’den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene’i renklerine bağladığını açıkladı.

Aston Villa, Jaden Philogene’i kadrosuna kattı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Jaden Philogene’in yeni adresi belli oldu. Premier Lig temsilcisi Aston Villa, altyapısından yetişen 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 1 sezonun ardından yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"HULL’DA YAPTIKLARIMI VİLLA PARK’TA DA YAPMAK İSTİYORUM"

Transferin ardından bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Philogene, "Harika bir duygu, sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Unai Emery, benimle yüz yüze görüştü ve oyun sürem hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Geçen yıl sezon öncesi burada olduğumda iyi iş çıkardığımı ve bu sefer şans bulacağımı söyledi. Bu aynı zamanda bana ve nasıl oynadığıma da bağlı. Umarım en iyi oyunumu oynayabilir, maç süresi alabilir ve bunu taraftarların önünde başarabilirim. Hull’da yaptıklarımı Villa Park’ta da yapmak istiyorum. Küçük bir çocukken Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyordum. Her zaman bir gün orada olmak istediğimi düşündüm ve işte buradayım" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Hull City formasıyla Championship’te 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
22 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde birçok takımla anılmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!Scoutium, İngiliz Ekibi FC St Helens ile anlaşma imzaladı!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Binlerce cihaz açılmadı! Dünya genelinde yazılımsal problem: Bankacılık, havayolu ve hastane işleri aksadı... Crowdstrike nedir?

Binlerce cihaz açılmadı! Dünya genelinde yazılımsal problem: Bankacılık, havayolu ve hastane işleri aksadı... Crowdstrike nedir?

Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Eşi böyle müdahale etti

Dünya yine Joe Biden'ı konuşuyor! Eşi böyle müdahale etti

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kuralı değiştiriyor...

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi!

Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi!

Arda ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı!

Arda ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı takımsız kaldı!

Seçimi kaybeden Mehmet Büyükekşi'den flaş sözler!

Seçimi kaybeden Mehmet Büyükekşi'den flaş sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.