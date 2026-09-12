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Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi yine kaybetti

Aston Villa, Premier League'de geride kalan 4 haftada adeta kabusu yaşadı. İngiliz temsilcisi, son olarak sahasında Nottingham Forest'a 2-1 mağlup olurken, ligdeki galibiyet hasreti de devam etti.

Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi yine kaybetti
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinden Aston Villa, Premier League'de sezona istediği gibi başlayamadı. İngiliz ekibi, ilk 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı.

ASTON VILLA HENÜZ KAZANAMADI

Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe nin rakibi yine kaybetti 1

Sezona Brighton karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgiyle başlayan Aston Villa, ikinci haftada da Arsenal'a 1-0 kaybetti. Üçüncü haftada Hull City deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İngiliz ekibi, son olarak Nottingham Forest karşısında sahasında 2-1 mağlup oldu.

4 MAÇTA SADECE 1 PUAN

Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe nin rakibi yine kaybetti 2

Aston Villa, oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. İngiliz ekibinin hanesinde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet bulunurken, galibiyet sayısı ise henüz 0.

NOTTINGHAM FOREST DEPLASMANDAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe nin rakibi yine kaybetti 3

Aston Villa ile Nottingham Forest arasındaki mücadelede ev sahibi ekip 46. dakikada Liam Delap'ın golüyle öne geçti. Nottingham Forest, 74. dakikada Alysson ve 88. dakikada Igor Jesus'un kaydettiği gollerle geri dönüş yaparak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZORLU RAKİP

Aston Villa kabusu yaşıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe nin rakibi yine kaybetti 4

Aston Villa'nın bu kötü lig başlangıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde dikkat çekti. İngiliz temsilcisi, Avrupa arenasında yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek.

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Aston Villa fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi Nottingham Forest
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