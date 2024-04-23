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Aston Villa Unai Emery'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 21:43
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı.

Aston Villa Kulübü, 52 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Almeria, Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Villarreal'de çalışan Emery, 2022'de Aston Villa'nın başına geçti.

Düşme hattında aldığı Aston Villa'yı geçen sezon 7. sıraya taşıyan Emery, takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti almıştı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Aston Villa, 34 haftası geride kalan Premier Lig'de ise 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

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