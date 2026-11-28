Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, İzmir'den 3 puanla dönmesi halinde 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez üst üste 8 lig maçını kazanmış olacak.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDAKİ BAŞARIYA YAKLAŞTI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda 8. ve 15. haftalar arasında üst üste 8 galibiyet elde etmişti. Karadeniz temsilcisi, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan bordo-mavililer, son 7 karşılaşmasının tamamından galibiyetle ayrıldı. Göztepe karşısında da kazanılması halinde Trabzonspor, yaklaşık 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

TRABZONSPOR'UN SON 7 MAÇTAKİ PERFORMANSI

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, galibiyet serisini Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık sonuçla başlattı. Ardından Samsunspor'u deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor deplasmanından da 4-3'lük galibiyetle döndü.

Bordo-mavililer, sonraki haftalarda Gaziantep FK'yi 2-0, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 ve Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenerek serisini 7 maça taşıdı.

TRABZONSPOR'UN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ 11 MAÇ

Trabzonspor, kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serilerinden birini 2003-2004 sezonunda teknik direktör Ziya Doğan yönetiminde yakaladı. Bordo-mavililer, 22. ve 32. haftalar arasında oynadığı 11 karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Karadeniz temsilcisi, 1995-1996 sezonunda da 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Trabzonspor, Göztepe karşısında kazanarak hem mevcut serisini 8 maça çıkarmak hem de şampiyonluk dönemindeki başarısını tekrarlamak istiyor.