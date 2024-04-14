Astrolog Dinçer Güner İran'ın İsrail'e saldırısını yorumladı! "Türkiye fiilen..."

İran, İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirince dünyanın gözü bu gerilime döndü.

Daniel Hagari, füzelerin bazılarının seyir füzeleri, bazılarının balistik füzeler olduğunu söyledi.

İran ve İsrail arasındaki gerilim sonrası ünlü astrolog Dinçer Güner, yaşananları astrolojik döngülere göre yorumladı. Güner açıklamasında Türkiye’nin savaşa girip girmeyeceği hakkında da yorumda bulundu.

Dinçer Güner açıklamasında şunları yazdı:

"Eğer astroloji döngülerle çalışıyorsa, ki çoğu zaman bu döngülerde benzer durumların olduğununa şahit olduk. 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye nasıl fiilen savaşa katılmadıysa, şimdi de taraf olacağını - fiilen bir savaşın içine gireceğini sanmıyorum. 2. Dünya Savaşı, Plüton Aslan'da ve Jupiter/Uranüs boğa kavuşumunda başladı. Şimdi Plüton Kova burcunda - Aslan'ın zıt burcu yani yarı döngüsünde..."





