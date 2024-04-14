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İran İsrail'i vurdu, Hakan Ural canlı yayında yorumlarınca sosyal medyada gündem oldu! "Bir akıl var..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 07:54
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İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Dünyanın gözü İran-İsrail gerilimindeyken canlı yayında yaşananları Hakan Ural yorumladı. Hakan Ural'ın yorumları ise sosyal medyanın diline düştü.

İran İsrail'i vurdu, Hakan Ural canlı yayında yorumlarınca sosyal medyada gündem oldu! "Bir akıl var..."

İran İsrail'e saldırdı, dünya bu gerilime kilitlendi. İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu" ifadelerine yer verildi.

DRT

Saldırının başladığı saatlerde Haber Global’de savaşı yorumlayan isim ise Hakan Ural oldu. Hakan Ural'ı ve yorumlarını ekranda görenler kendini tutamadı.

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Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyanın diline düştü.

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Yunus Günçe de kendini tutamayarak "Bitmişiz lan biz bitmişiz biz! Hakan Ural televizyonda Orta Doğu, İran, İsrail, Filistin, Gazze konuşuyorsa... Bitmişiz! Net!" dedi.

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Hakan Ural’ın açıklamaları sonrası sosyal medyada "Adam her masada var", "Kimlere kaldı bu işler", "Orta Doğu Uzmanı Hakan Ural, savaşı yorumluyor", "Asker kaçağı değil miydi bu adam?" yorumları yapıldı.

Vitrin


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İran İsrail Hakan Ural ele
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