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Astrolog Nuray Sayarı eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, bugün çıktığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını söyledi. Aynı zamanda tehdit edildiğini de söyleyen Sayarı, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.

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Nuray Sayarı, hayatta her şey var, Beyaz TV,

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