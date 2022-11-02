ASTSUBAY KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

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ASTSUBAY KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile astsubaylık başvuru yapacak olan vatandaşlar KPSS P93 puan türüne bakmalıdır.

ASTSUBAYLIK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS P93 puan türünden aldıkları puana göre astsubay başvuruları değerlendiriliyor.

Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor. Görselde detaylı puanlar yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

