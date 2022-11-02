EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ASTSUBAY KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

ASTSUBAY KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

02.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astsubay KPSS önlisans puanı ve puan türü, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınav sonuçlarının; 3 Kasım Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Birçok vatandaş astsubay alımı ile ilgili puan detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Astsubay KPSS önlisans puanı nedir? Astsubay için kaç puan almak gerekli?

ASTSUBAY KPSS PUANI 2022 ÖNLİSANS: Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Astsubay puan türü ve puanları 3 Kasım Perşembe günü yapılacak açıklama öncesi merak edildi. Astsubay KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans astsubay puanları ve bölümleri arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 KPSS önlisans Astsubay taban puanları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTSUBAY KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

KPSS önlisans puanı ile astsubaylık başvuru yapacak olan vatandaşlar KPSS P93 puan türüne bakmalıdır.

ASTSUBAYLIK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

KPSS P93 puan türünden aldıkları puana göre astsubay başvuruları değerlendiriliyor.

Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor. Görselde detaylı puanlar yer alıyor.

AS

s0

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

s1

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ön lisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

s2

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

s4

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi bekliyordu! ÖSYM duyurduBinlerce kişi bekliyordu! ÖSYM duyurdu
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Serüven eş anlamlısı nedir? Serüven eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Astsubay kpss 2022 kpss önlisans sonuçları ne zaman açıklanıyor

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Nehir eş anlamlısı nedir?

Nehir eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.