YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. ASÜ ekibine insansız hava aracı geliştirme desteği

ASÜ ekibine insansız hava aracı geliştirme desteği

AKSARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “ASÜ Up Great” takımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirme desteği almaya hak kazandı.TÜBİTAK tarafından “Döner Kanat” ve “Sabit Kanat” kategorilerinde 5’incisi düzenlenen “Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması”na başvuruda bulunan ve ilgili kurul tarafından kavramsal tasarım raporu kabul edilen ASÜ takımı, önemli bir başarıya imza attı.

ASÜ ekibine insansız hava aracı geliştirme desteği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “ASÜ Up Great” takımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirme desteği almaya hak kazandı.
TÜBİTAK tarafından “Döner Kanat” ve “Sabit Kanat” kategorilerinde 5’incisi düzenlenen “Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması”na başvuruda bulunan ve ilgili kurul tarafından kavramsal tasarım raporu kabul edilen ASÜ takımı, önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya 3 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında, 12’si yurtdışından 360 takım başvuruda bulundu. Takımların sunduğu kavramsal tasarım raporları kurul tarafından değerlendirildi ve 8’i yurtdışından 200 takım, 70 ve üzerinde puan alarak başarılı bulundu. Bu takımlar 8 bin TL’lik, İHA Geliştirme Desteği almaya hak kazandı. Takımlar şimdi, belirlenen süre içinde detaylı tasarım raporlarını başvuru sistemine yükleyecek. Sabit kanat kategorisinde çalışan ve ilk adımı başarıyla geçen ASÜ Up Great, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Gaziantep’te düzenlenecek olan “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” kapsamındaki yarışmaya katılacak. Yarışmada dereceye giren takımlara para ve staj ödülleri verilecek. Akademik danışmanlığını ASÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akdağ’ın, akademik sorumluluğunu ise Öğretim Görevlisi Hakan Palancıoğlu’nun yaptığı ASÜ Up Great Takımında, Furkan Özsüllü, Mehmet Çağlı, Kamilya Zagrudinova, Erkan Özdemir, Serkan Iğdır, Mehmet Aydın Kömür, Hasan Hüseyin Akyıl ve Abdülbaki Tanrıkulu isimli öğrenciler yer alıyor.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, böylesi önemli bir alanda başarı elde eden ASÜ ekibinin tüm üyelerini kutladı ve başarılar diledi.

ASÜ ekibine insansız hava aracı geliştirme desteği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Aksaray Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:40
Akşam
20:09
Yatsı
21:48

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Altındal Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
İbnisina Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, YAN BLOKTAN EVİNE PENCEREDEN GEÇMEK İSTERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, YAN BLOKTAN EVİNE PENCEREDEN GEÇMEK İSTERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Nefes kesen esrar operasyonu

Nefes kesen esrar operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.