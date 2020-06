ASÜ ekibine insansız hava aracı geliştirme desteği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “ASÜ Up Great” takımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirme desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından “Döner Kanat” ve “Sabit Kanat” kategorilerinde 5’incisi düzenlenen “Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması”na başvuruda bulunan ve ilgili kurul tarafından kavramsal tasarım raporu kabul edilen ASÜ takımı, önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya 3 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında, 12’si yurtdışından 360 takım başvuruda bulundu. Takımların sunduğu kavramsal tasarım raporları kurul tarafından değerlendirildi ve 8’i yurtdışından 200 takım, 70 ve üzerinde puan alarak başarılı bulundu. Bu takımlar 8 bin TL’lik, İHA Geliştirme Desteği almaya hak kazandı. Takımlar şimdi, belirlenen süre içinde detaylı tasarım raporlarını başvuru sistemine yükleyecek. Sabit kanat kategorisinde çalışan ve ilk adımı başarıyla geçen ASÜ Up Great, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Gaziantep’te düzenlenecek olan “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” kapsamındaki yarışmaya katılacak. Yarışmada dereceye giren takımlara para ve staj ödülleri verilecek. Akademik danışmanlığını ASÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akdağ’ın, akademik sorumluluğunu ise Öğretim Görevlisi Hakan Palancıoğlu’nun yaptığı ASÜ Up Great Takımında, Furkan Özsüllü, Mehmet Çağlı, Kamilya Zagrudinova, Erkan Özdemir, Serkan Iğdır, Mehmet Aydın Kömür, Hasan Hüseyin Akyıl ve Abdülbaki Tanrıkulu isimli öğrenciler yer alıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, böylesi önemli bir alanda başarı elde eden ASÜ ekibinin tüm üyelerini kutladı ve başarılar diledi.