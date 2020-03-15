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"Aşura dede" gıçağıyla Avrupa yolunda

EDİRNE HABERLERİ  | 15.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Afganistan'da savaşta ailesini kaybeden ve Avrupa'ya gitmek umuduyla Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen 70 yaşındaki Aşura Haydari, yöresel bir çalgı olan "gıçak" ile ağıtlar yakarak derdini anlatıyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de sınırı geçmek isteyen binlerce sığınmacıdan biri olan Afganistan uyruklu Aşura Haydari'nin tek isteği, Avrupa'daki akrabalarının yanına gidebilmek.

Ailesini ve oğlunu savaşta kaybettikten sonra doğduğu toprakları terk eden 70 yaşındaki Haydari, Türkiye-Yunanistan sınırına kurduğu çadırında teneke, tel ve ağaç dalı kullanarak yaptığı, Afganistan Türkmenlerinin kullandığı müzik aleti "gıçak" eşliğinde, oğlu ve ailesi için ağıt yakıyor.

Aşura Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu ve yakınlarını Afganistan'da savaşta kaybettiğini söyledi.

Savaş nedeniyle çok acı ve yokluk çektiklerini anlatan Haydari, "Gençlerimiz gitti, oğlum gitti, herkes savaşta öldü. Dertlerimiz çok, üzüntümüz çok. Buraya geldik, Yunanistan'dan geçip Avrupa'daki akrabalarımızın yanına gitmek istiyoruz. Beklerken de teneke, tel ve ağaç dalından gıçak yaptım." dedi.

Haydari, kaybettiği oğlu ve yakınları için ağıt yakarken gıçak çaldığını ifade etti.

- "Avrupa'da sıfırdan bir hayat kuracağız"

Afganistan uyruklu İsmail Muradi de Aşura Haydari'nin komşusu olduğunu söyledi.

Haydari'nin neredeyse tüm ailesini savaşta kaybettiğini anlatan Muradi, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Avrupa'da sıfırdan bir hayat kuracağız. Vatanımızda duramadık, savaş var." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Feyzullah Abdulzade ise arkadaşı Aşura Haydari'nin, üzüntüsünü, dertlerini çaldığı gıçakla anlattığını dile getirdi.

Abdulzade, kendisinin de yakınlarını savaşta kaybettiğini belirterek, Avrupa'ya gitmek istediğini kaydetti.

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