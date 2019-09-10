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Aşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zengin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, "Tatlılar genelde besin değeri düşük enerji değeri yüksek yiyecekler oldukları için sağlıklı beslenme ve zayıflamada da tavsiye edilmez. Fakat aşure bir tatlı olmasına rağmen besin değeri açısından çok zengindir. Aşurenin içine giren her gıdanın vücuda ayrı ayrı faydası bulunmaktadır” dedi.

Aşure tatlı olmasına rağmen gıda değeri çok zengin

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, aşure tüketimi ve yapımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Aşurelik buğdayın B grubu vitaminler açısından zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, "Kuru fasülye ve nohut, protein ve karbonhidrat açısından çok değerlidir. Aynı zamanda lif oranları yüksek olduğu için bağırsak hareketlerini artırırlar ve kabızlığa iyi gelir. Aşureye en çok lezzet verenlerin kuru ve yaş meyvelerdir. Meyvelerin vitamin değerleri çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirirler. Aynı zamanda özellikle kuru meyveler kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Aşurenin üzerine koyulan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar omega-3 yağ asidinden çok zengindir. Omega-3 yağ asidi özellikle damar sağlığı ve hafıza üzerine çok faydalıdır. Yapılan aşureye şeker yerine bal veya pekmezle tatlandırılırsa, besleyicilik değeri açısından daha kaliteli bir tatlı yapılmış olur” dedi.

Aşureyi tarçınla tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Begüm Hatice Tuna, "Yüksek karbonhidrat içeriği kandaki şekeri hızlı yükselteceğinden tarçınla birlikte tüketmekte fayda var. Tarçın kan şekeri regülasyonunu sağlayan önemli bir baharat. Yüksek karbonhidrat tüketimi kandaki şekerin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olur. Protein yoğunluğunun artması kana geçen şeker hızını yavaşlatarak kandaki şekerin daha uzun vadede ve daha yavaş yükselmesine yardımcı olacaktır. Sütün de içeriğinde karbonidrat olduğunu unutmadan, ölçüleri abartmadan 1 kase tarçınlı bir aşure ile birlikte 1 bardak süt içmeniz aşure yedikten sonra kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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