Aşurede porsiyon kontrolü nasıl sağlanır? Aşurenin 5 önemli faydası

Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Aşure; besleyiciliğinin yanı sıra kalori bakımından da zengin bir besin olduğundan tüketirken aşırıya kaçmamalı, porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ortalama 1 kase aşure 300- 350 kaloridir. Özellikle diyabet hastası olanlar dikkatli tüketmelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, aşurenin sağlık açısından 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

Az su tüketimi ve hareketsiz yaşam bağırsak hareketlerini etkilediği için kabızlık sorununa neden olabiliyor. Bu nedenle yüksek lifli gıdalarla beslenmek önemli. Aşurenin içerisinde bulunan kurubaklagillerin lif oranı yüksek olduğu için bağırsak sağlığını koruyor, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi geliyor. arre içinde bol miktarda bulunan kuru baklagiller sayesinde yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi gelir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Aşurenin içerdiği fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar yüksek miktarda omega 3 içerdiğinden bu sayede kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bu nedenle aşure, zengin içeriğinden dolayı kalp hastalarının tercih edeceği sağlıklı bir tatlı ancak günde bir kaseyi aşmamak gerekiyor.