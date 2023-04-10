Asurlular kimdir, neyi bulmuştur? Asurlular başkenti neresidir, Asurlular hakkında bilgiler nelerdir?

Bugünkü Kuzey Irak bölgesinde yer alan Asur kentinde kurulan Asurlular, ticaret konusunda çok etkin bir rol oynamıştır. Bu özelliklerinden dolayı güçlü bir imparatorluk olmayı başarmış ve Anadolu’da çeşitli koloniler kurmuşlardır. M.Ö. 2000 yılından sonra güçlenen Asurlular, güçlenerek uygarlıktan imparatorluğa doğru geçiş yapmıştır. En önemli özellikleri arasında Anadolu’ya yazıyı getirmeleri yer alır. M.Ö. 7. yy’da çömüşler ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Ancak katkılarından dolayı günümüzde de hala tarih derslerine konu olmaktadırlar.
M.Ö. 2025 ile M.Ö. 612 yılları arası hüküm süren Asurlular, ilk olarak Dicle Nehri kıyısındaki Asur şehrine kurulmuşlardır. Doğu ve batı arasındaki ticaretten yararlanmışlar ve gelişmişlerdir. Aynı zamanda bu sayede topraklarını genişletmişler ve bir imparatorluk haline gelmişlerdir. Bu güçlenme döneminde Fırat Nehri’ne kadar sınırlarını genişleten Asurlular, M.Ö. 1000 yılından itibaren daha da güçlenmişlerdir. Bu sayede Elazığ ve Palu’yu da topraklarına dahil etmişlerdir. En büyük geçim kaynakları ise ticarettir. Ticaret kolonileri tam 255 yıl boyunca, 1719 yılına kadar sistemli olarak çalışmıştır. İnsanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.
Asurluların insanlığa katkıları oldukça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu uygarlığın en büyük icraatlerinden biri yazıyı Anadolu’ya getirmeleri olmuştur. Bu sayede Anadolu, tarih öncesi çağlardan çıkmıştır. Bu yazıyı getirme işini ise yaptıkları ticaret kolonileri sayesinde başarmışlardır. Bununla beraber tarihte bilinen ilk kütüphane de Asurlular tarafından kurulmuştur.
Asurluların başkentinin neresi olduğu araştırılan konular arasında yer alır. Bu imparatorluğun başkenti, Ninova’dır. Ninova, Dicle Nehri’nin doğu kıyısında kalır ve günümüzde modern Musul şehrinin hemen yanındadır. Asur Devleti, yaklaşık 1300 yıl varlığını sürmüştür ve Ninova hükümdarı, 52 sene bu devleti yönetmiştir.
Asurluların tarihine bakıldığında üçe ayrıldığı görülebilir. Bu dönemler aşağıda anlatılmıştır:
Asurluları daha yakından tanımak isteyenler bu uygarlığın sahip olduğu özellikleri araştırır. İnsanlığa katkılar bakımından çok önemli olan Asurlular, 3 farklı tarih aralığında dönemlere ayrılır. Asurluların özellikleri arasında şunlar yer alır: