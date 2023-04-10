Asurlular kimdir, neyi bulmuştur? Asurlular başkenti neresidir, Asurlular hakkında bilgiler nelerdir?

Bugünkü Kuzey Irak bölgesinde yer alan Asur kentinde kurulan Asurlular, ticaret konusunda çok etkin bir rol oynamıştır. Bu özelliklerinden dolayı güçlü bir imparatorluk olmayı başarmış ve Anadolu’da çeşitli koloniler kurmuşlardır. M.Ö. 2000 yılından sonra güçlenen Asurlular, güçlenerek uygarlıktan imparatorluğa doğru geçiş yapmıştır. En önemli özellikleri arasında Anadolu’ya yazıyı getirmeleri yer alır. M.Ö. 7. yy’da çömüşler ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Ancak katkılarından dolayı günümüzde de hala tarih derslerine konu olmaktadırlar.

Asurlular kimdir?

M.Ö. 2025 ile M.Ö. 612 yılları arası hüküm süren Asurlular, ilk olarak Dicle Nehri kıyısındaki Asur şehrine kurulmuşlardır. Doğu ve batı arasındaki ticaretten yararlanmışlar ve gelişmişlerdir. Aynı zamanda bu sayede topraklarını genişletmişler ve bir imparatorluk haline gelmişlerdir. Bu güçlenme döneminde Fırat Nehri’ne kadar sınırlarını genişleten Asurlular, M.Ö. 1000 yılından itibaren daha da güçlenmişlerdir. Bu sayede Elazığ ve Palu’yu da topraklarına dahil etmişlerdir. En büyük geçim kaynakları ise ticarettir. Ticaret kolonileri tam 255 yıl boyunca, 1719 yılına kadar sistemli olarak çalışmıştır. İnsanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.

Asurlular neyi bulmuştur?

Asurluların insanlığa katkıları oldukça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu uygarlığın en büyük icraatlerinden biri yazıyı Anadolu’ya getirmeleri olmuştur. Bu sayede Anadolu, tarih öncesi çağlardan çıkmıştır. Bu yazıyı getirme işini ise yaptıkları ticaret kolonileri sayesinde başarmışlardır. Bununla beraber tarihte bilinen ilk kütüphane de Asurlular tarafından kurulmuştur.

Asurlular başkenti neresidir?

Asurluların başkentinin neresi olduğu araştırılan konular arasında yer alır. Bu imparatorluğun başkenti, Ninova’dır. Ninova, Dicle Nehri’nin doğu kıyısında kalır ve günümüzde modern Musul şehrinin hemen yanındadır. Asur Devleti, yaklaşık 1300 yıl varlığını sürmüştür ve Ninova hükümdarı, 52 sene bu devleti yönetmiştir.

Asurlular tarihi özeti nedir?

Asurluların tarihine bakıldığında üçe ayrıldığı görülebilir. Bu dönemler aşağıda anlatılmıştır:

Eski Asur Dönemi: M.Ö. 2025 ile M.Ö. 1522 yılları arasıdır. Bu dönemde yazı Anadolu’ya getirilmiştir. Devlet büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Anadolu’da pek çok ticaret kolonisi kurulmuştur. M.Ö. 1450’den itibaren Mittanilere bağlı olarak yaşan Asurlular, Mittaniler zayıflayınca bağımsızlıklarını kazanmıştır.

M.Ö. 2025 ile M.Ö. 1522 yılları arasıdır. Bu dönemde yazı Anadolu’ya getirilmiştir. Devlet büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Anadolu’da pek çok ticaret kolonisi kurulmuştur. M.Ö. 1450’den itibaren Mittanilere bağlı olarak yaşan Asurlular, Mittaniler zayıflayınca bağımsızlıklarını kazanmıştır. Orta Asur Dönemi: M.Ö. 1379 ile M.Ö. 1056 yılları arasıdır. Bu dönemde Asurlular Fırat’a kadar genişlemiştir. Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de büyük bir güç elde etmişlerdir. M.Ö. 1208 yılında gerilemeye başlamışlar, Aramilerin akınları ile iyice güçsüzleşmişlerdir. Bunlara rağmen kentlerini ellerinde tutmayı başarmışlardır.

M.Ö. 1379 ile M.Ö. 1056 yılları arasıdır. Bu dönemde Asurlular Fırat’a kadar genişlemiştir. Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de büyük bir güç elde etmişlerdir. M.Ö. 1208 yılında gerilemeye başlamışlar, Aramilerin akınları ile iyice güçsüzleşmişlerdir. Bunlara rağmen kentlerini ellerinde tutmayı başarmışlardır. Yeni Asur Dönemi: M.Ö. 911 ile M.Ö. 619 yılları arasıdır. Elam ülkesi bu dönemde ele geçirilmiştir. Sanatta da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Kimer, Med ve İskit akınları gerçekleştikten sonra Yeni Asur dönemi sona ermiş ve Asur İmparatorluğu tamamen yıkılmıştır.

Asurlular hakkında bilgiler nelerdir?

Asurluları daha yakından tanımak isteyenler bu uygarlığın sahip olduğu özellikleri araştırır. İnsanlığa katkılar bakımından çok önemli olan Asurlular, 3 farklı tarih aralığında dönemlere ayrılır. Asurluların özellikleri arasında şunlar yer alır:

Dicle Nehri kıyısında Şarkat Kalesi civarında kurulmuşlardır.

Çok tanrılı dine sahiptirler ve en önemli tanrıları Marduk’tur.

Bu imparatorluğun kurucusu Kral Sargon’dur.

Son derece sert kanunlara sahiptirler.

Ninova ve Asur gibi kentlerde, Asurlulara ait önemli kalıntılar bulunur.

Bu dönemde oluşturulan en önemli ticaret kolonisi Kültepe’dir.

Çivi yazısı kullanmışlardır ve günümüze yaklaşık 30 bin tablet ulaşmıştır.

Tarihte kurulan ilk kütüphaneyi Asurlular oluşturmuştur.

Heykelcilik ve kabartma sanatlarında kendilerini geliştirmişlerdir.

Elam ülkesini ele geçirmişlerdir.

Tarihteki ilk süvari birliği bu dönemde kurulmuş ve ordu bünyesinde savaş arabaları da yer almıştır.

Ordudaki askerlerin çoğu mızrak ve ok kullanmıştır.



