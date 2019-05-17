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Asus pes etmiyor! Zenfone 6 geliyor

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TEKNOLOJİ  | 17.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Asus, önümüzdeki günlerde özel bir etkinlik düzenleyecek. Tayvanlı üretici tarafından 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte yeni amiral gemisi modeli Zenfone 6’nın tanıtılması planlanıyor.

Asus pes etmiyor! Zenfone 6 geliyor

Hali hazırda bu model ile ilgili pek çok bilgiye sahibiz. Yonga seti tarafında Snapdragon 855’in kullanıldığını, maksimum RAM miktarının 12GB olduğunu ve telefonun 5000 mAh gibi oldukça iddialı bir bataryayla geleceğini biliyoruz. En azından şimdiye kadar sızdırılan bilgiler bu yönde diyebiliriz.
6.6 inçlik çentiksiz uçtan uca ekranla gelecek olan model, ekran gövde oranıyla rakiplerini geride bırakabilir. Fakat Zenfone 6’yı rakiplerinden ayıracak olan en önemli özelliği çift sürgülü bir yapıya sahip olması.

Aslında son dönemde sürgülü tasarıma sahip telefonlara alıştık diyebiliriz. Kameraya ekranda yer vermek istemeyen üreticiler, sürgülü bir mekanizma ile ön kamerayı kasa içerisine gizliyorlar.

Faka Asus bu tasarım çizgisini bir tık daha ileri götürmüş. Ön kamera için yukarıdan sürgülü bir yapı tercih edilirken, ekstra hoparlörler için de alt kısma bir sürgü mekanizması yerleştirilmiş.

Bu konu ile ilgili detaylara buradaki videodan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
asus Zenfone 6

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