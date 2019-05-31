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Asus ROG Swift PG27UQX monitörünü tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Asus, G-SYNC Ultimate’te sahip ROG Swift PG27UQX monitör modelini duyurdu. Mini-LED teknolojisiyle üretilen ilk oyuncu monitörü olan ürün, etkileyici 4K HDR görüntü ve çok yüksek bir kontrast oranı sunuyor.

Asus ROG Swift PG27UQX monitörünü tanıttı

Geleneksel LED arka aydınlatmalı ekranlardakine kıyasla fiziksel olarak daha küçük olan mini LED’ler, daha sık bir şekilde yerleştirilebiliyor. Swift PG27UQX’te her biri 200-300 mikrometre boyutunda olan mini LED’ler kullanılıyor. ROG mühendisleri bu yeni nesil LED’lerin 2304 tanesini, 27 inç boyutundaki 3840 x 2160 IPS ekrana yerleştirerek, Swift PG27UQ’e göre büyük gelişme kaydediyor.

576 ayrı aydınlatma bölgesine yayılan mini LED’ler sayesinde Swift PG27UQX, daha bütünleşik bir arka aydınlatmaya ve daha eşit parlaklık kontrollerine kavuşuyor.

Bölgesel karartma üzerinde daha hassas kontrol olması, oyuncuların çok yüksek kontrast oranıyla ayrıntılı HDR görüntüler elde etmesini sağlıyor. Mini-LED teknolojisi ayrıca ışığın parlak noktaların çevresine dağıldığı, dikkat dağıtıcı halo efektini %33 azaltıyor. Swift PG27UQ modeline göre yaklaşık %7 daha az güç tüketen panel, bu sayede daha az ısınıyor.

ROG Swift PG27UQX, Swift PG27UQ’da bulunan 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlük, hız aşırtılabilir 144 Hz yenileme hızı, quantum-dot teknolojisi, %97 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB geniş renk gamı, 1000 nit en yüksek parlaklık, DisplayHDR 1000 uyumu, NVIDIA G-SYNC Ultimate desteği ve Aura Sync destekli entregre Aura RGB aydınlatma gibi özelliklerin tümünü barındırıyor.

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Asus ROG Swift PG27UQX Asus ROG Swift PG27UQX monitörü

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