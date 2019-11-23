ASUS RT-AX88U router, Wi-Fi CERTIFIED 6 onayı aldı

WiFi 6’nın sunduğu avantajlar arasında, WiFi 5 (802.11ac) çift bant router’lara göre 2,3 kata kadar daha yüksek veri aktarım hızları ve 4 kata kadar daha geniş kapasite yer alıyor. Son yıllarda bağlantılı cihazların sayısının artmasıyla birlikte yoğunlaşan ağlarda gelişmeler ve optimizasyonlar ile birlikte cihazlarda daha iyi pil ömrü gibi ekstra yararlar da sunuluyor.

ASUS RT-AX88U, Wi-Fi Alliance’tan Wi-Fi CERTIFIED 6 onayını almak için bir dizi testten geçirildi. WPA3 ve OFDMA aktarımları için değerlendirmeler yapıldı. Alınan sertifika RT-AX88U’nun en yeni WPA3 güvenlik protokolüne ve Wi-Fi Agile Multiband'e destek verdiğini de gösteriyor.

WPA3 sayesinde cihazlar ağlara güvenli bir şekilde bağlanıyor. Wi-Fi Agile Multiband ise kaynaklardan daha iyi yararlanılmasını sağlayarak RT-AX88U’nun değişken ağ koşullarında kaliteli bağlantı sunmasını sağlıyor.

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