Tedirgin eden açıklama! Son 40 yılın zirvesinde: “Tüm Avrupa’yı etkileyecek”

Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da ciddi bir nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti.

Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Vestre, Avrupa'da birçok ülkenin nükleer kaza risklerine endişeyle yaklaştığını ifade ederek, bu riskin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Nükleer kaza riskinin yüksek olmasının sebebinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer enerji santralleri ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar olduğunu aktaran Vestre, "Norveç hükümeti, saldırıların, Avrupa'nın büyük bir bölümüne radyoaktif serpinti yayılmasına yol açacak bir nükleer kazaya sebebiyet verebileceğinden endişe ediyor. Bu endişeyi taşıyan tek ülke Norveç değil." dedi.

Vestre, Norveç hükümetinin endişesine Norveç Radyasyondan Korunma Kurumunun yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Ukrayna ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin de destek verdiğini kaydetti.