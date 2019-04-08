Asus’tan Intel DL Boost ve Intel Optane DC desteği!

Asus bugün , tüm sunucu ürünleri serilerinde yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere destek verdiğini duyurdu. Yeni Intel platformu, popüler uygulamalar ve testler için güç tüketimi ve saat hızlarında bir önceki nesil işlemcilere göre ortalama 1,33 kat daha yüksek performans sağlıyor.

Firma, yeni Intel Optane DC kalıcı belleklerle çığır açan performans ortaya koyuyor. SSD ile kurulmuş aynı yapılandırmaya kıyasla, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısında %88’in üzerinde avantaj elde ediliyor.

Bu yeni işlemci platformu ayrıca Intel Deep Learning Boost teknolojisiyle gelişmiş derin öğrenme becerileri getiriyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde ResNet-50 ve SSD VGG-16 model Asus sunucularında 3,1 kat performans artışı elde edilmesiyle yeni platformun çıkarım elde etme becerisi tam olarak ortaya koyuluyor.

Firma, yeni işlemcilerini Intel Optane DC kalıcı bellek ve Intel Deep Learning Boost gibi yapay zeka hızlandırmada kullanılacak şekilde optimize etti.

Bu modeller arasında GPU optimizasyonlu ESC 8000 ve 4000 serileri, yüksek performanslı RS720, 700, 540, 520 ve 500 serileri, Z11 serisi sunucu anakartları ve WS C621 iş istasyonu anakartı bulunuyor.