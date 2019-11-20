SPOR

Asvel 84 -90 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.11.2019 01:13 | Son Güncelleme

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.

Asvel 84 -90 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

ASVEL 84 - 90 ANADOLU EFES

SALON: Astroballe
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)

ASVEL: Jackson 3, Jekiri 12, Kahudi 8, Noua 2, Diot 5, Taylor 12, Maledon 10, Lomazs 4, Jean-Charles 12, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3
ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton 8, Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Larkin 19, Sertaç Şanlı 15, Simon 2, Doğuş Balbay, Peters 3

1. PERİYOT: 22-25
DEVRE: 45-46
3. PERİYOT: 66-70

(AA)


PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Basketbol: FIBA Şampiyonlar LigiBasketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe hız kesmiyorFenerbahçe hız kesmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Asvel thy avrupa ligi Fransa

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Euroleague'de Türk derbisi

Euroleague'de Türk derbisi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ergin Ataman'a şok tepki

Ergin Ataman'a şok tepki

Shane Larkin tarih yazdı!

Shane Larkin tarih yazdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında hakem hatası yapıldığı açıklandı

F.Bahçe maçında hakem hatası

Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

ÖZET | Panathinaikos - Fenerbahçe Beko: 81- 78 maç sonucu

F.Bahçe Beko 9. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor

F.Bahçe Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

Haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

ÖZET İZLE | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maç sonucu: 73-81

Türk derbisi Efes'in

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.