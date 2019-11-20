Asvel 84 -90 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.

ASVEL 84 - 90 ANADOLU EFES

SALON: Astroballe

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)

ASVEL: Jackson 3, Jekiri 12, Kahudi 8, Noua 2, Diot 5, Taylor 12, Maledon 10, Lomazs 4, Jean-Charles 12, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3

ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton 8, Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Larkin 19, Sertaç Şanlı 15, Simon 2, Doğuş Balbay, Peters 3

1. PERİYOT: 22-25

DEVRE: 45-46

3. PERİYOT: 66-70

(AA)



