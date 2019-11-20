Asvel 84 -90 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.
SALON: Astroballe
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)
ASVEL: Jackson 3, Jekiri 12, Kahudi 8, Noua 2, Diot 5, Taylor 12, Maledon 10, Lomazs 4, Jean-Charles 12, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3
ANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton 8, Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Larkin 19, Sertaç Şanlı 15, Simon 2, Doğuş Balbay, Peters 3
1. PERİYOT: 22-25
DEVRE: 45-46
3. PERİYOT: 66-70
(AA)
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