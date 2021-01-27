Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Vaka artışı nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43'ü yurt dışı irtibatlı 559 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 76 bin 429'a çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 75 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 689 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 690 bin 279'a çıktı, 10 milyon 359 bin 305 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 751'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında iki haftadan kısa sürede 2 milyondan fazla sağlık çalışanına aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 245 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 518 bin 407'yi buldu.

Son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı 476 bin 542'ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 528 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 533 bin 444 oldu.