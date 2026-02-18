SPOR

At yarışında 'Mister MMMMM' rüzgarı! Spikerin anlatımı sosyal medyayı salladı

Devrim Karadağ

Mister Mmmmm adlı yarış atı ve spikerin anlatımı sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. Spikerin heyecanla yaptığı anlatım ve atın isminin uzatılarak söylenmesi binlerce kez paylaşıldı. Söz konusu anlar izleyenleri gülümsetirken, yarış spikerinden ise açıklama geldi.

At yarışı spikerinin, "Mister Mmmmm" adlı yarış atının mücadelesini anlattığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle atın ismini tekrar tekrar ve artan heyecanla telaffuz etmesi, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

SPİKERİN ANLATIMI VİRAL OLDU

Nefes kesen mücadelede "Mister Mmmmm" finişe doğru rakipleriyle başa baş giderken, spikerin tempoyu yükselterek yaptığı anlatım kısa sürede viral oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yarışın son anlarında mikrofon başındaki heyecan zirveye çıkarken, atın isminin uzatılarak söylenmesi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

MİZAH KONUSU OLDU

Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, kullanıcılar spikerin performansını tiye alan çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar anlatımı "efsanevi", bazıları ise "unutulmaz bir yayın kazası" olarak yorumladı.

YARIŞI ANLATAN SPİKERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yarışın spikeri, sosyal medyadaki yorumlar sonrasında kendisini açıkladı, destekleyenlere teşekkür etti.

