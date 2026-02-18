SPOR

Galatasaray'ın 5-2'lik galibiyeti sonrası Wesley Sneijder, Juventus ile fena dalga geçti! Stüdyoya öyle bir şey getirdi ki...

Cevdet Berker İşleyen

Wesley Sneijder, Galatasaray’ın Juventus’u 5-2 yendiği maçta hakem kararlarını eleştirdi. Hollandalı efsane, McKennie’nin müdahalesinin kırmızı kart olması gerektiğini savunurken, bu galibiyetin sarı-kırmızılılar için Avrupa’da güçlü bir “kartvizit” niteliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca Sneijder stüdyoya yayın öncesi herkesi şaşırtan bir şey getirdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollanda’da Ziggo Sport ekranlarına konuşan Sneijder, maçın kırılma anlarını değerlendirdi. Karşılaşmanın ilk yarısındaki hakem kararlarına değinen Sneijder, Juventus’un erken bir kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

STÜDYOYA 'KAR MAKETİ' GETİRDİ

Stüdyoya 2013 yılında Juventus'a karşı attığı unutulmaz golün ardından yaşadığı gol sevincini hatırlatan bir 'kar' maketi de getiren Sneijder, izleyenleri güldürürken sosyal medyada da gündem oldu.

"JUVENTUS 10 KİŞİ KALMALIYDI"

Sneijder, “Juventus daha ilk yarıda 10 kişi kalmalıydı. McKennie’nin Sallai’ye müdahalesi kırmızı kartlık bir pozisyondu. VAR’ın buna müdahale etmemesini garip buluyorum. Alman VAR, Hollandalı hakem… Kötü bir kombinasyon” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN KARTVİZİT"

“Galatasaray’ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Yıllardır Türk liginin liderlerinden biri olduğunu söylüyorum. Ama artık bunu Avrupa’da da göstermeli. Bu maç bence Galatasaray için güzel bir kartvizit oldu.”

