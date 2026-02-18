SPOR

Victor Osimhen'den tarihi Juventus galibiyetinin ardından çok ilginç açıklama!

Victor Osimhen, Galatasaray’ın Juventus zaferi sonrası hem takım planının kusursuz işlediğini hem de ön alandaki pres katkısından memnun olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, rövanş öncesi avantajın farkında olduklarını vurgularken, taraftar desteğinin galibiyette büyük rol oynadığını ifade etti.

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında alınan kritik galibiyetin ardından Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, hem takım performansını hem de kendi oyununa dair değerlendirmeler yaptı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER"

Victor Osimhen den tarihi Juventus galibiyetinin ardından çok ilginç açıklama! 1

Karşılaşma sonrası konuşan Osimhen, takımın ortaya koyduğu oyundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek "Takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Hocamızın planı işe yaradı, haftaya yine aynı şekilde oynayacağız. Burada bitmiyor gelecek hafta devam edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak ama avantajımız var. Çok önemli bir zafer. Taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GABRIEL SARA'YA DÖNDÜM"

Victor Osimhen den tarihi Juventus galibiyetinin ardından çok ilginç açıklama! 2

Özellikle maç boyunca yaptığı ön alan presiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, bu konudaki soruya ise esprili bir yanıt verdi. Osimhen, "Presim mi? Benim için normal. Yani takım için savaşmaya, çok sıkı çalışmaya çalışıyorum. Ve şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum. Pres yapmamla birlikte çok fazla asist yaptım, bunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Daha çok Gabriel Sara gibi görünmeye başladım (Gülerek). Ama evet, genel olarak galibiyetten gerçekten çok mutluyum ve çok ama çok memnunum." sözleriyle hem performansını değerlendirdi hem de takım arkadaşına gönderme yaptı.

SPLAETTI SÖZLERİ

Victor Osimhen den tarihi Juventus galibiyetinin ardından çok ilginç açıklama! 3

Maçın ardından teknik direktör Spalletti ile yaşadığı diyaloğa da değinen Osimhen, deneyimli çalıştırıcıyla özel bir bağının olduğunu vurguladı. Yıldız oyuncu, "Onun hakkında her zaman konusuyoruz, o cok sevdigim biri. Kariyerime de cok yardımcı oldu ve cok iyi bir iliskimiz var. Onun icin en iyisini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Osimhen
