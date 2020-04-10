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  4. At yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek

At yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.

At yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı.

KOVİD 19 SALGINININ DİKKATLE TAKİP EDİLDİĞİ VURGULANAN AÇIKLAMADA, ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüs at yarışları

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