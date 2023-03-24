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ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF sınavları online mı olacak?

24.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF bütünleme sınavlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler Atatürk Üniversitesi sınav takvimini araştırıyorlar. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ATA AÖF sınavları online mı olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF sınavları online mı olacak?

ATA AÖF bütünlenme sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarını beklemeye başladılar. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sınavlar ertekendi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF sınavları online mı olacak? İşte konu hakkında son yapılan açıklamalar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi, 11-12 Şubat 2023 tarihinde yapılacak bütünleme sınavlarının ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

sınav

Yeni tarihin açıklanması heyecanla beklenirken 'Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Resmi Twitter Topluluğu' hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ''Ertelenmiş olan Fakültemiz Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavının tarihi ve hangi şekilde yapılacağı ile ilgili karar, saat 15.00'de gerçekleşecek Üniversite Senato toplantısının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından twitter hesabından (@rektorcomakli) duyurulacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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