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ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 - 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

28.12.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı, ara sınavların tamamlanmasının ardından Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Eğitim yılı sınav takvimi...

ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 - 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 28 Aralık 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi'nden konuya dair açıklama yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte tatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yönelik yapılan açıklama ve ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair duyuru kurum tarafından yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

  1. Oturum- 7 Ocak 2023

  2. Oturum- 7 Ocak 2023

  3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

  2. Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

  2. Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

  2. Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

  2. Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

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