ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 - 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 28 Aralık 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi'nden konuya dair açıklama yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte tatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yönelik yapılan açıklama ve ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair duyuru kurum tarafından yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023 Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023 Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023 Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023 Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

