ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2022 - 2023 ATA AÖF sınav tarihleri!

ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, 28 Aralık 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi'nden konuya dair açıklama yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte tatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yönelik yapılan açıklama ve ayrıntılar...
ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.
Konuya dair duyuru kurum tarafından yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Final sınavı:
Oturum- 7 Ocak 2023
Oturum- 7 Ocak 2023
Bütünleme sınavı:
ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
Bahar Dönemi
Vize sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
Final sınavı:
ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos