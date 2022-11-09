2022-2023 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönem, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2023'ün mayıs ayına kadar sürecek. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte merak edilenler...
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. ATA AÖF giriş belgesi sorgulamak için, 'https://obs.atauni.edu.tr/' linkine tıklayınız.
I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00
I.Oturum 07 Ocak 2023
II.Oturum 07 Ocak 2023
III.Oturum 08 Ocak 2023
I.Oturum 08 Nisan 2023
II.Oturum 08 Nisan 2023
III.Oturum 09 Nisan 2023
I.Oturum 20 Mayıs 2023
II.Oturum 20 Mayıs 2023
III.Oturum 21 Mayıs 2023