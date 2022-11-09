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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

09.11.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ATA AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi yayımladı. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

2022-2023 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönem, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2023'ün mayıs ayına kadar sürecek. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte merak edilenler...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. ATA AÖF giriş belgesi sorgulamak için, 'https://obs.atauni.edu.tr/' linkine tıklayınız.

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 07 Ocak 2023
II.Oturum 07 Ocak 2023
III.Oturum 08 Ocak 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 08 Nisan 2023
II.Oturum 08 Nisan 2023
III.Oturum 09 Nisan 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 20 Mayıs 2023
II.Oturum 20 Mayıs 2023
III.Oturum 21 Mayıs 2023

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