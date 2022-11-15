ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav tarihleri bir süre önce açıklandı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri vizeler öncesi araştırılıyor. 2022-2023 eğitim dönemine ilişkin yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2023'ün mayıs ayına kadar sürecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. ATA AÖF giriş belgesi sorgulamak için, 'https://obs.atauni.edu.tr/' linkine tıklayınız.
I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00
I.Oturum 07 Ocak 2023
II.Oturum 07 Ocak 2023
III.Oturum 08 Ocak 2023
I.Oturum 08 Nisan 2023
II.Oturum 08 Nisan 2023
III.Oturum 09 Nisan 2023
I.Oturum 20 Mayıs 2023
II.Oturum 20 Mayıs 2023
III.Oturum 21 Mayıs 2023