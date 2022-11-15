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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

15.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı 26 Kasım ve 27 Kasım'da gerçekleşecek olan güz dönemi ara sınavları sebebiyle Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi yayımladı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav tarihleri bir süre önce açıklandı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri vizeler öncesi araştırılıyor. 2022-2023 eğitim dönemine ilişkin yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre sınavlar 2023'ün mayıs ayına kadar sürecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. ATA AÖF giriş belgesi sorgulamak için, 'https://obs.atauni.edu.tr/' linkine tıklayınız.

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30
II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00
III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 07 Ocak 2023
II.Oturum 07 Ocak 2023
III.Oturum 08 Ocak 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 08 Nisan 2023
II.Oturum 08 Nisan 2023
III.Oturum 09 Nisan 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 20 Mayıs 2023
II.Oturum 20 Mayıs 2023
III.Oturum 21 Mayıs 2023

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