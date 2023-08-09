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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ekranı

09.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yapılan açıklamaya göre; 2022-2023 yılı ATA AÖF yaz okulu sınavı ile mezuniyet üç ders sınavı aynı gün gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi ekranı ve ayrıntılar...

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı.

ATA AÖF 2022-2023 akademik yılı mezuniyet üç ders ve yaz okulu sınavları aynı gün gerçekleştirilecek.

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavlarının Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz."

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları çevrimiçi olarak 12 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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