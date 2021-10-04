Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Seda Sayan'ın sevgilisi mi?

Star TV ekranlarında sabah programı çeken ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın adı, uzun süredir herhangi bir aşk dedikodusuna karışmamıştı. Gökay Kalaycıoğlu'nun, Seda Sayan'ın Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını öne sürmesi, magazin gündemini derinden sarstı. Peki Seda Sayan'ın gönlünü kaptırdığı iddia edilen Ata Çağlayan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor?

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ata Çağlayan, 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 43 yaşındaki Ata Çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni bitirdi. Ardından Kültür Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve Bilgisayar Yüksek Mühendisliği unvanını aldı.

ATA ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR?

Ata Çağlayan, Hollanda'da bulunan Dünya İş Konseyi'nde Uluslararası Organizasyon Direktörlüğü yaptı. Ata Çağlayan'ın düzenlediği etkinliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Yılın Enleri Ödülleri, Uluslararası Güzellik Ödülleri, Uluslararasi Şehir Ödülleri...

Televizyonculukla da ilgilenen Ata Çağlayan, Beyaz TV, TV8 ve Show Max gibi kanallarda ekonomi programlarının yapımcılığını yaptı.

SEDA SAYAN VE ATA ÇAĞLAYAN YAŞ FARKI KAÇ?

Seda Sayan ve Ata Çağlayan arasındaki yaş farkı oldukça merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2020 yılının Aralık ayında 58. yaşını kutlamıştı. Ata Çağlayan ise 43 yaşında... İkili arasındaki yaş farkı ise 15.



