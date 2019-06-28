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Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür

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SİNEMA TV  | 28.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ata Demirer, daha önce isminin kaldırıldığı parka yeniden adının verilmesine, sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekimleri yapılan 'Eyvah Eyvah' filminin başrol oyuncusu Ata Demirer, daha önce isminin kaldırıldığı parka yeniden adının verilmesine, sosyal medya hesabından teşekkür etti. Ata Demirer Parkı'nın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demirer, "Aslolan filmler; gönüllerde kalsın, yüzler gülsün" dedi.

'Eyvah Eyvah' filminin çekimlerinin 10 yıl önce bir bölümünün çekildiği Geyikli beldesinin eski Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Metin Salman, başrol oyuncusu Ata Demirer'in ve filmin adını parka verdi. CHP'li Ercan Yılmaz'ın başkanlık yaptığı dönemde ise Demirer'in adı, parktan kaldırıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Geyikli Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, seçim öncesi vaadi yerine getirerek, Meclis kararıyla parka yeniden Ata Demirer'in adını verdi.

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer de adının yazılı olduğu parkın girişinde fotoğraf çektirip, 'Teşekkürler Geyikli' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer, şunları kaydetti:
"On yıl önce burada başlamıştı, 'Eyvah Eyvah' hikayemiz. O zamanki belediye sağ olsun güzel bir jest yaptı ve bu parkı ekibimize ithaf etti. Yıllar geçti bir gün baktık yok. İhtiras çemberine kapılmış bir başka yetkili kaldırıvermiş. Sonra yine devran değişti. İsimler tabelalar geri geldi. Teşekkürler. Aslolan filmler; gönüllerde kalsın, yüzler gülsün. Öptüm."

Belediye meclisi kararıyla parka yeniden 'Eyvah Eyvah ve Ata Demirer Parkı' yazdırdıklarını belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Ata Demirer burada 3 seri film çekti. Biz milyonlarca lira harcasak bu reklamı yapamazdık. Kendisini onore etmek için parka yeniden adını verdik. Kendisi bizden önce davranıp, parka gelerek fotoğraf çektirmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmış. Bizi bir kez daha onore etmiş. Geldiğinden haberimiz olsaydı kendisini misafir ederdik. Ancak en kısa sürede kendisini ağırlayıp, 'Eyvah Eyvah' filminin devamını çekmesini teklif edeceğiz" dedi.

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Ata Demirer ata demirer instagram Eyvah Eyvah Geyikli

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