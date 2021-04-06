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Ata Demirer, Şarkılar Bizi Söyler programına damga vurdu! Ferdi Özbeğen şarkılarını seslendirdi

06.04.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 5 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'e ünlü komedyen Ata Demirer konuk oldu. Ata Demirer, Ferdi Özbeğen şarkılarının seslendirildiği bölüme sesi ve eğlenceli hareketleriyle damga vurdu.

Ünlü sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetiyle eşlik ettiği Şarkılar Bizi Söyler programının 6. bölümünde Ata Demirer fırtınası esti. Kanal D'de 5 Nisan Pazartesi ekrana gelen yeni bölümde Ferdi Özbeğen şarkıları seslendirildi.

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Komedyenlik ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Ata Demirer, son bölümde hem piyano başına geçti hem de şarkılar seslendirdi.

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Ata Demirer söylediği Ferdi Özbeğen şarkılarıyla beğeni topladı. Ünlü komedyen ekran başındakilere eğlenceli anlar da yaşattı.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Ata Demirer programdaki performansıyla Twitter'da da TT listesine girdi. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Ferdi Özbeğen Sibel Can
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