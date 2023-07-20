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  4. Ata Demirer yatırımlarını neye yaptığını açıkladı! "Bana ne araziden arabadan..."

Ata Demirer yatırımlarını neye yaptığını açıkladı! "Bana ne araziden arabadan..."

20.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk olan Ata Demirer nasıl zayıfladığını ve neye yatırım yaptığını açıkladı. “Emlak alan bir insan değilim" diyen ünlü komedyen mal varlığını da açık açık anlattı.

Ata Demirer, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu. Yazları Bozcaada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren komedyen, “Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim” dedi.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Ata Demirer mal varlığına dair sözlerine şöyle devam etti:

Ekran Alıntısı

“Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor.”

Ata Demirer nasıl zayıfladığını da anlattı. Zayıflama detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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