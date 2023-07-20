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  4. 5 ayda 22 kilo vermişti... Ata Demirer nasıl zayıfladığını anlattı! "Yarısından fazlasını verdim" deyip sırrını paylaştı

5 ayda 22 kilo vermişti... Ata Demirer nasıl zayıfladığını anlattı! "Yarısından fazlasını verdim" deyip sırrını paylaştı

20.07.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdi kilolarla sosyal medyada sık sık gündem olan Ata Demirer nasıl zayıfladığını anlattı. Şöhret olduğu ilk günden bu yana fazla kiloları ile tanınan Ata Demirer zayıflamak için uyguladığı diyeti açıkladı.

Ünlü komedyen Ata Demirer, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının dördüncü bölümünde röportaj verdi. Programda esprili bir dille konuşan Demirer zayıflaması üzerine de gelen soruya yanıt verdi.

Ata Demirer nasıl zayıfladığına dair soruların üzerine "Yarısından fazlası gitti yetti ama..." dedi.

Ekran Alıntısı

ZAYIFLAMAK İÇİN NE YAPTI?

Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." dedi.

Ata Demirer 5 ayda 22 kilo vermişti.

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