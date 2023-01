Ata sporu ciritte bu kez atların rakibi motosikletliler oldu

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü ile Can Erzincan Atlı Spor Kulübü arasında ata sporu cirit müsabakası yapıldı. Dörtnala at koşturan ciritçilerin bu sefer ki rakipleri at değil motosikletler oldu. Kent merkezinde bulunan boş bir arazide toplanan atlı cirit sporcuları ve motosiklet tutkunu bir grup karşılıklı cirit oynadılar. Ata sporu cirit oyununu demir atlara karşı oynayan atlı cirit sporcularının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Motosiklet sürücülerinin yaralanma riskine karşı ellerinde bulunan ciritleri mümkün oldukça centilmence kullanan sporcular motosikletlerin hızına karşılık vermek için ekstra çaba harcadı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan müsabakada kazanan ise dostluk oldu.

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübünün üyesi Miraç Ay, “Bugün motosikletlerimizle ata sporumuz olan cirit oyununa eşlik etmek istedik. Atlara karşı oynadık. Güzeldi, keyifli bir gündü. İzleyen herkes keyif aldı. Başta tabi ki tedirginlikler oldu, atların ürkeceğini düşündük ama olmadı çok şükür sağ salim olarak tamamlandı. Bütün deneyimlerimiz güzeldi” dedi.

‘TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE YAPILMADI’

Can Erzincan Atlı Spor Kulübü Başkanı Emrah Aydın ise Türkiye’de ilk yapıldığını söyleyerek, “Bugün burada motosikletli arkadaşları ağırladık. Çok değişik bir organizasyon oldu. Bizim için ilk defa böyle bir deneyim oldu ama çok eğlenceliydi, bunu artık sık sık yapabiliriz. Belki de Türkiye’de ilktir, daha önce yapılmamıştır. Demir atlar atlara karşıydı. Ata sporumuz atlı cirit ile teknoloji yan yana” diye konuştu.

‘ATLAR MOTOSİKLETLERİ AT OLARAK GÖRDÜ’

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübünün bir başka üyesi Canser Atila da atların karşılarından gelen motosikletleri at olarak gördüğünü belirterek, “Bugün burada macera dolu süper bir etkinliğe imza attık. Biz normalde hem motor hem at binicisiyiz. Atlı cirit de oynuyoruz. Ata sporumuzu bir de motorla deneyimlemek istedik. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Macera doluydu. İlerleyen zamanlarda yine yapacağız inşallah. Atlar motorları bir at olarak gördüler ve o yüzden hiçbir sorun yaşamadık, tamamen ata at oynuyor gibi oynadık. Hiçbir sıkıntı çıkmadı” ifadelerini kullandı.