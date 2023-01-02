YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Ata sporu ciritte bu kez atların rakibi motosikletliler oldu

Ata sporu ciritte bu kez atların rakibi motosikletliler oldu

02.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da motosikletlerle atların kıyasıya cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Süratle giden motosikletlere yetişmeye çalışan atların mücadelesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ata sporu ciritte bu kez atların rakibi motosikletliler oldu

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü ile Can Erzincan Atlı Spor Kulübü arasında ata sporu cirit müsabakası yapıldı. Dörtnala at koşturan ciritçilerin bu sefer ki rakipleri at değil motosikletler oldu. Kent merkezinde bulunan boş bir arazide toplanan atlı cirit sporcuları ve motosiklet tutkunu bir grup karşılıklı cirit oynadılar. Ata sporu cirit oyununu demir atlara karşı oynayan atlı cirit sporcularının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Motosiklet sürücülerinin yaralanma riskine karşı ellerinde bulunan ciritleri mümkün oldukça centilmence kullanan sporcular motosikletlerin hızına karşılık vermek için ekstra çaba harcadı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan müsabakada kazanan ise dostluk oldu.

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübünün üyesi Miraç Ay, “Bugün motosikletlerimizle ata sporumuz olan cirit oyununa eşlik etmek istedik. Atlara karşı oynadık. Güzeldi, keyifli bir gündü. İzleyen herkes keyif aldı. Başta tabi ki tedirginlikler oldu, atların ürkeceğini düşündük ama olmadı çok şükür sağ salim olarak tamamlandı. Bütün deneyimlerimiz güzeldi” dedi.

‘TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE YAPILMADI’

Can Erzincan Atlı Spor Kulübü Başkanı Emrah Aydın ise Türkiye’de ilk yapıldığını söyleyerek, “Bugün burada motosikletli arkadaşları ağırladık. Çok değişik bir organizasyon oldu. Bizim için ilk defa böyle bir deneyim oldu ama çok eğlenceliydi, bunu artık sık sık yapabiliriz. Belki de Türkiye’de ilktir, daha önce yapılmamıştır. Demir atlar atlara karşıydı. Ata sporumuz atlı cirit ile teknoloji yan yana” diye konuştu.

‘ATLAR MOTOSİKLETLERİ AT OLARAK GÖRDÜ’

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübünün bir başka üyesi Canser Atila da atların karşılarından gelen motosikletleri at olarak gördüğünü belirterek, “Bugün burada macera dolu süper bir etkinliğe imza attık. Biz normalde hem motor hem at binicisiyiz. Atlı cirit de oynuyoruz. Ata sporumuzu bir de motorla deneyimlemek istedik. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Macera doluydu. İlerleyen zamanlarda yine yapacağız inşallah. Atlar motorları bir at olarak gördüler ve o yüzden hiçbir sorun yaşamadık, tamamen ata at oynuyor gibi oynadık. Hiçbir sıkıntı çıkmadı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangını itfaiye söndürdüErzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Hobi bahçelerinin yeni sakinleri kurayla belirlendiHobi bahçelerinin yeni sakinleri kurayla belirlendi
İstanbul'da 453 kilogram Hint keneviri ele geçirildiİstanbul'da 453 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:36
Öğle
12:31
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.