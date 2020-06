Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi doğal ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturmak için arazilerine sebze-meyve dikimi yaptı.

Elde edilecek ürünleri Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ata Tohumu Projesinden elde ettiğimiz fideleri dikerek, tonlarca ürün elde edeceğimiz üretim aşamasına geçtik” dedi.

Kırsal kalkınma projelerinin öncüsü olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara doğal ve sağlıklı yerel ürünler ulaştırmak için yaptığı yatırımlarına yeni bir boyut ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki kendi tarım arazilerinde, on farklı sebze ve meyve çeşidinin dikimi yapıldı.

Sürdürülebilir üretim modellerini ön plana alma düşüncesinden yola çıkarak Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla hayata geçirilen ve 2014 yılından bu yana devam eden Ata Tohumu Projesi’nden elde edilen fideler Büyükşehir Belediyesi’nin arazilerinde üretime dönük olarak kullanılıyor. Kış aylarında serada yapılan üretim, yaz aylarında da geniş arazilerde yapılmaya başlandı. Birçok kesimin tercihi olan doğal, genetiğiyle oynanmamış bu sebze ve meyvelerinin üretimi, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi topraklarında yapılıyor.

Sağlıklı ürünler Halk Ege Et marketlerinde raflarda yerini alacak

Büyükşehir Belediyesi’nin ziraat mühendisleri tarafından kontrol edilen tarlalardan elde edilecek sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin ve lezzetli ürünler, 13 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerindeki raflarda yerini alacak.