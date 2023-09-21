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Atakan Işıktutan ile ayrılan İrem Derici: İşler pisleşmeden ve...

21.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile tanınan Atakan Işıktutan ile birlikte olan İrem Derici ayrılık kararı almıştı. Yoğunluktan dolayı bu kararı aldıklarını söyleyen İrem Derici "Konserden geliyorum arka arkaya 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan" dedi.

İrem Derici, önceki gün Cihangir'de görüntülendi ve ayrılığa dair konuştu. Derici, geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başladığı Atakan Işıktutan'dan geçtiğimiz hafta ayrılmıştı.

Konuyla alakalı İrem Derici, "Tam olarak ne diyebilirim ki. Açıklama yaptık aslında. Boş bir bahane gibi geliyor belki size ama ilişki demek birlikte vakit geçirmek demek. Ben işkolik birisiyim. O kadar düzgün ve iyi kalpli bir adam ki, işler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. O da yoğun çalışıyor ben de. Konserden geliyorum arka arkaya 3 veya 4 tane konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Çünkü kolun bacağın tutmuyor yorgunluktan. Genelde benim ilişkilerim kavga ve gürültü ile bitiyor. Ben bu sefer böyle olsun istemedim çünkü çok değerliydi benim için. Hala da öyle. Onun iyiliği benim için çok önemli" yorumunda bulundu.

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İrem Derici ayrıldığı sevgilisi Atakan Işıktutan hakkında ayrıca "Biz ömür boyu görüşürüz de. Birisinin başına bir şey gelse ilk biz koşarız" dedi. (SnobMagazin)

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