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Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Kalitesiyle öne çıkan Only Sons'ta %75'e varan indirim

20.09.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelişiyle birlikte üzerimize ince bir serinlik çökmeye başlarken gardıroplarda da değişim zamanı geldi. Yazın bitmesiyle beraber bambaşka bir tarz arayışına girdiğimiz bu dönemde modanın nabzını tutan Only&Sons markası imdadımıza yetişiyor. Adeta gardıroplarımıza yeni bir soluk getirerek en şık ve trend parçaları indirimli fiyatlarla sunan Only&Sons'ta %75'e varan indirimler sizleri bekliyor. Hazırsanız markanın sizin için seçtiğimiz yüksek indirimli ürünlerini beraber inceleyelim.

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Kalitesiyle öne çıkan Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbahar renklerinin cömertçe doğanın her köşesine yayıldığı, güneşin biraz daha çabuk batıp havanın hafif bir esintiyle serinlemeye başladığı günlerdeyiz. Bu mevsimde gardıroplarımız sezona uygun parçalarla yenilenmeyi bekliyor; kışın habercisi olan sweatshirtler, şık ceketler ve daha birçok harika parça yeniden kendini göstermeye başlıyor. Kışa hazırlık yapan ve sonbahardan hoşlananlar için çok güzel bir haberimiz var! Only&Sons, bu sonbahar döneminde büyük bir indirim kampanyasıyla karşımızda. Sonbahar stilinizi baştan yaratmak, gardırobunuzu en trend parçalarla yenilemek istiyorsanız şimdi tam zamanı!

1. Only & Sons ONSPILOT RLX SUMMER SS TEE Tişört

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Only&Sons'un ONSPILOT RLX SUMMER SS TEE tişörtü erkekler için tasarlanmış şık ve rahat bir parça. Yaz kış giyebileceğiniz bu ürün, ince ve hafif yapısıyla vücudunuza serinlik sağlarken aynı zamanda şık bir görünüm sunuyor. Pamuklu kumaşı sayesinde nefes alabilen ve cildi tahriş etmeyen bir dokuya sahip. Rahat kalıbıyla hareket özgürlüğü sağlıyor ve gün boyu konforlu bir giyim deneyimi sunuyor. Özgün tasarımı her tarza uyarken kombinlerin vazgeçilmezi oluyor.

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2. Only & Sons Bestseller a/s Onsceres Life Crew Neck Noos Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-20T120011.895

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, şık bir görünüm elde etmenizi sağlayacak ve her türlü kombine uyum sağlayacak bir sweatshirt arıyorsanız Only & Sons ONSCERES Sweatshirt tam size göre! %65 pamuk ve %35 polyester karışımından üretilen bu sweatshirt, yumuşak dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Kapüşonlu ve fermuarlı tasarımı sayesinde hem spor hem de klasik tarzda kombinler oluşturmanıza yardımcı olacak bu ürünü kaçırmayın!

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3. Only & Sons ONSJP RLX SS TEE Tişört

Adsız tasarım - 2023-09-20T120209.948

Yüzde yüz pamuklu kumaşı sayesinde yumuşacık ve nefes alabilir bir kullanım sunan Only & Sons ONSJP RLX SS TEE Tişört, oversize kalıbıyla konforu ön plana çıkarıyor. Baskılı logosu ile dikkat çeken ürün hem günlük hem de özel günlerde rahatlıkla giyilebilecek bir parça. Çabasız şıklık sunan bu ürünler tarzınızı yükseltmeye ne dersiniz?

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4. Only & Sons ONSDEN LIFE RLX WASH DOODLE SS SHIRT Gömlek

Adsız tasarım - 2023-09-20T120403.882

Ofis stilinin vazgeçilmezi, klasik beyaz gömlekler arasından sıyrılmak isteyenler için Only & Sons Erkek Beyaz Gömlek mükemmel bir tercih olabilir. %100 pamuklu kumaşı sayesinde yumuşacık ve nefes alabilir bir kullanım sunan bu gömlek, slim fit kalıbıyla da vücudu saran bir görünüm sağlıyor. Göğüs cebi ve manşetlerinde bulunan düğme detayları ile şık bir görünüme sahip olan gömlek, ofis şıklığını tamamlamak için ideal bir seçim.

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5. Only&Sons Erkek Sweatshirt Ceres Life Crew Neck

Adsız tasarım - 2023-09-20T120717.868

Yumuşak dokusu ve rahat kalıbıyla giyer giymez vazgeçilmeziniz olacak bir ürünle karşınızdayız: Only&Sons Erkek Sweatshirt Ceres Life Crew Neck! %65 pamuk ve %35 polyester karışımından üretilen bu sweatshirt, basit ve sade tasarımıyla her türlü kombine uyum sağlıyor. Kaliteli dokusuyla uzun yıllar kullanıma uygun olan bu ürünle her zaman cool görünmek oldukça kolay!

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6. Only & Sons Onswillow Fake Süet Ceket Otw Noos Suni Deri Ceket

Adsız tasarım - 2023-09-20T121033.862

Deri ceket mevsimi kapıda! Her erkeğin gardırobunda mutlaka olması gereken parçalar arasında yer alan deri ceketler içinden sade ve şık bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Rahat ve şık bir görünüm elde etmek isteyen erkekler için mükemmel olan Only & Sons Onswillow Fake Süet Ceket Otw Noos Suni Deri Ceket, suni deriden elde edilse de gerçek deri görünümü sunar. Ceket kapüşonlu ve fermuarlı tasarımıyla hem spor hem de klasik tarzda kombinlenebilir.

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7. Only & Sons ONSALVARO SLIM LS OXFORD STRIPE SHIRT Gömlek

Adsız tasarım - 2023-09-20T121213.807

Tamamen pamuklu bir kumaşa sahip olan Only & Sons ONSALVARO SLIM LS OXFORD STRIPE SHIRT Gömlek, yumuşacık ve nefes alabilir bir kullanım sunar. Slim fit kalıbıyla vücudu saran gömlek, rahatlığı ve tarzı bir araya getirir. Göğüs cebi ve manşetlerinde bulunan düğme detayları ile şık bir görünüme sahip olan ürün ofis şıklığını tamamlamak için ideal bir seçim.

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8. Only & Sons ONSTODD REG PHOTOPRINT CREW NECK Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-20T121354.398

Only&Sons'un ONSTODD REG PHOTOPRINT CREW NECK sweatshirtü harika bir seçim olabilir. Bu sweatshirt farklı bir tarz yaratmayı hedefleyenlerin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Ön yüzünde yer alan özel baskı tasarımı sıradanlıktan uzak bir görünüm yaratırken klasik kesimi ve crew neck yaka tasarımı da konforlu bir giyim deneyimi sunuyor. Yumuşak dokulu kumaşıyla cilde hoş bir temas sağlayan bu sweatshirt aynı zamanda sıcak tutma özelliğiyle öne çıkıyor. Stiline farklılık ve iddialı bir dokunuş katmak isteyen her erkek için mükemmel olan bu ürünü kaçırmayın!

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9. Only & Sons Onsceres Hoodie Sweat Noos Kapüşonlu Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-20T121558.807

Only&Sons'un Onsceres Hoodie Sweat Noos kapüşonlu sweatshirtü erkekler için rahatlık ve şıklığı bir araya getiren mükemmel bir tercih. Bu sweatshirtün başlıca özellikleri arasında kapüşonlu tasarımı sayesinde ek bir sıcaklık ve koruma sağlaması bulunuyor. Rahat bir kesime sahip olan sweatshirt hareket özgürlüğü sunan yapısıyla günlük giyimde ideal bir seçenek. Yumuşak ve kaliteli kumaşıyla cilde hoş bir dokunuş sağlıyor. Aynı zamanda tasarımında minimalizme de önem verilmiş bu da her tarza mükemmel bir uyum sağlamasına yardım ediyor. Hem spor hem de şık kombinlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Onsceres Hoodie Sweat Noos kapüşonlu sweatshirt gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası haline gelebilir. Şıklığı ve konforu bir arada arayanlara hitap eden bu sweatshirt ile tarzınızı mükemmelleştirebilirsiniz.

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10. Only & Sons Erkek ONSJAX AW JACKET OTW Ceket

Adsız tasarım - 2023-09-20T121743.833

Only&Sons'un ONSJAX AW JACKET OTW ceketi erkekler için sonbahar ve kış aylarında stil ve koruma sunan mükemmel bir seçenek. Bu ceketin özellikleri arasında dayanıklı ve rüzgara karşı koruma sağlayan tasarımı bulunuyor. Sıcak tutma özelliğiyle soğuk havalara meydan okurken aynı zamanda şık bir görünüm sunuyor. Rahat bir kesime sahip olan ceket hareket özgürlüğü sağlayan yapısıyla günlük kullanıma uygun. Ön kısmında bulunan fermuar detayı hem pratik bir kullanım sunar hem de tarzınızı tamamlıyor. Sağlam malzemesi ve dikkatlice tasarlanmış detaylarıyla bu ceket sonbahar kış gardırobunuzun vazgeçilmez bir parçası olabilir.

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Bu içerik 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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